Более 7 тысяч детей из Подмосковья уже отдохнули на Черном море по соцпутевкам в 2021 году

Свыше семи тысяч детей из Подмосковья, которые попали в трудную жизненную ситуацию, отдохнули на курортах черноморского побережья по бесплатным путевкам этим летом. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

«Третья смена подошла к концу, а с 5 августа стартует итоговая, четвертая летняя смена, которую посетят еще две тысячи детей», — уточнила Каклюгина.

Как отметила зампред, в этом году наполняемость детских лагерей составила 75%, в то время как в прошлом году они были заполнены лишь наполовину.

«Наши ребята уже успели отлично отдохнуть на побережьях Туапсе и Анапы, зарядились новыми силами к учебному году. В этом году различными формами отдыха планируется охватить более 440 тысяч детей, из них порядка 46 тысяч — это дети из семей с трудной жизненной ситуацией», — добавила Каклюгина.

Ранее сообщалось, что около 67 тысяч подмосковных жителей получили социальную помощь с начала года.