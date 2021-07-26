Порядка 67 тысяч подмосковных жителей получили социальную помощь с начала года

В Московской области с начала года социальную помощь оказали почти 67 тысячам жителей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Каклюгина уточнила, что поддержку от государства получили семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители.

Зампред пояснила, что для получения социальной помощи нужно подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

«Размер выплат будет рассчитан исходя из сведений о доходах за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Жители также могут оформить социальный контракт на открытие собственного дела или для выхода из трудной жизненной ситуации, размер помощи составляет от 60 до 250 тысяч рублей», — заключила Каклюгина.