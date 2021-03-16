Более 7 тонн продукции проверили в праздничные выходные на ярмарках Подмосковья

Ветеринарные врачи и санитарные эксперты Минсельхозпрода Подмосковья проверили более 7 тонн продукции в праздничные выходные дни на ярмарках региона. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Ветеринарные специалисты осмотрели более 7 тонн животноводческой продукции в эти выходные. Порядка 150 проб продукции животного происхождения подверглось ветеринарно-санитарной экспертизе. Вся реализуемая продукция на сельскохозяйственных ярмарках была признана безопасной и допущена к реализации», — рассказал Сергей Воскресенский.

В Московской области за два выходных дня провели 19 ярмарок с продукцией, подконтрольной Госветслужбе. В них приняли участие сельхозпроизводители Подмосковья и ближайших регионов.

На площадках было организовано 91 торговое место, на которых гостям предлагали молоко и молочную продукцию, рыбу, мясо и мясные изделия, мед, фрукты и овощи.

Ранее стало известно, что сбор овощей в тепличных комплексах Подмосковья вырос на 30% с начала года.