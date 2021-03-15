Более 165 тысяч блинов приготовили на Масленицу в Подмосковье

На масленичных ярмарках в Московской области испекли более 165 тысяч блинов, 13 тысяч из которых стали бесплатным угощением для гостей праздничных мероприятий. Об этом рассказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Гостей на масленичных гуляньях в эти выходные угощали горячими блинами и чаем. На подмосковных ярмарках было приготовлено более 165 тысяч блинов. Из них порядка 13 тысяч порций жителям раздали бесплатно», — рассказал Воскресенский.

Источник фото: телеканал «360»

Министр добавил, что особой популярностью у жителей Подмосковья пользовались простые блины и блины с медом. По словам Воскресенского, на масленичных ярмарках люди могли купить сыр, молочные продукты, мясо, рыбу, колбасные и кондитерские изделия, которые производят в Подмосковье. Желающие могли принять участие в традиционных масленичных забавах, посмотреть театральные представления, выступления народных ансамблей, покататься на собачьих упряжках, лошадях и снегоходах.

Для взрослых жителей Московской области и детей сотрудники Гостехнадзора Минсельхозпрода региона в течение праздничной недели проверяли аттракционы. Воскресенский отметил, что специалисты протестировали 152 места, где установлены качели и карусели. Во время рейда выявили 12 случаев нарушений требований к их использованию.