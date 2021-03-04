Сбор овощей увеличился в Подмосковье на 30% с начала года

Сбор овощей в тепличных комплексах Подмосковья вырос на 30% с начала года. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

«В настоящее время темпы производства овощей защищенного грунта в Подмосковье значительно превышают прошлогодние. По оперативным данным, по состоянию на 3 марта в теплицах региона выращено более 21,5 тысячи тонн овощей», — рассказал Сергей Воскресенский.

Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Тогда удалось собрать 16,6 тысячи тонн. По его словам, в этом году уже собрали 14,1 тысячи тонн огурцов, 7,1 тысячи тонн томатов и 0,3 тысячи тонн других овощей.

Исполняющий обязанности министра подчеркнул, что Подмосковье благодаря господдержке находится на втором месте по производству овощей в зимних теплицах в Центральном федеральном округе и входит в десятку регионов-лидеров в России.

«Второй год подряд мы на 100% выполняем показатель по самообеспеченности региона тепличными овощами», — заметил Воскресенский.

Он добавил, что увеличению производства овощей способствовало постоянное введение в эксплуатацию новых современных тепличных комплексов.