12 мая 2022, 17:24
Более 500 ветеранов ВОВ поздравил с Днем Победы ВТБ совместно с руководством подмосковных округов
Банк ВТБ совместно с руководством администраций округов Московской области принял участие в поздравительных мероприятиях ветеранов с 9 Мая.
В честь 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне банк поздравил свыше 500 ветеранов ВОВ, проживающих на территории Подмосковья и подарил им продуктовые наборы.
Одной из первых представители банка поздравили ветерана из Павловского Посада Анастасию Стрелкову, которой 5 мая исполнилось 100 лет.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 Мая поздравил с Днем Победы семью ветеранов Великой Отечественной войны Николая и Анастасии Соколовых.