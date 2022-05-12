Более 500 ветеранов ВОВ поздравил с Днем Победы ВТБ совместно с руководством подмосковных округов

Банк ВТБ совместно с руководством администраций округов Московской области принял участие в поздравительных мероприятиях ветеранов с 9 Мая.

В честь 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне банк поздравил свыше 500 ветеранов ВОВ, проживающих на территории Подмосковья и подарил им продуктовые наборы.

Одной из первых представители банка поздравили ветерана из Павловского Посада Анастасию Стрелкову, которой 5 мая исполнилось 100 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 Мая поздравил с Днем Победы семью ветеранов Великой Отечественной войны Николая и Анастасии Соколовых.