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    12 мая 2022, 17:24

    Более 500 ветеранов ВОВ поздравил с Днем Победы ВТБ совместно с руководством подмосковных округов

    Анастасия Максимовских, Марат Сатимов

    Банк ВТБ совместно с руководством администраций округов Московской области принял участие в поздравительных мероприятиях ветеранов с 9 Мая.

    Более 500 ветеранов ВОВ поздравил с Днем Победы ВТБ совместно с руководством подмосковных округов | Изображение 1

    В честь 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне банк поздравил свыше 500 ветеранов ВОВ, проживающих на территории Подмосковья и подарил им продуктовые наборы.

    Более 500 ветеранов ВОВ поздравил с Днем Победы ВТБ совместно с руководством подмосковных округов | Изображение 2

    Одной из первых представители банка поздравили ветерана из Павловского Посада Анастасию Стрелкову, которой 5 мая исполнилось 100 лет.

    Более 500 ветеранов ВОВ поздравил с Днем Победы ВТБ совместно с руководством подмосковных округов | Изображение 3

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 Мая поздравил с Днем Победы семью ветеранов Великой Отечественной войны Николая и Анастасии Соколовых.