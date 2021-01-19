Почти 3 тысячи подмосковных школьников приняли участие в экологических уроках по раздельному сбору отходов

В Подмосковье для школьников регулярно проводят экологические онлайн-уроки на тему раздельного сбора мусора. С начала реализации программы участниками занятий стали почти три тысячи ребят. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

Третий онлайн-урок, посвященный раздельному сбору мусора и проекту «Мегабак», провели в Подмосковье. Проект запустила Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО в регионе вместе с Министерством ЖКХ Подмосковья.

Занятие для школьников Шатуры провела Лилия Белова, председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Московской области». В нем приняли участие 700 учеников из 24 школ округа.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мы продолжаем образовательную программу по вопросам грамотного разделения отходов для всех учащихся нашей области. На сегодняшний день почти три тысячи школьников Подмосковья уже приняли участие в уроках, посвященных раздельному сбору отходов и проекту „Мегабак“», — отметил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

Министр добавил, что ведомство планирует провести такие уроки во всех округах Московской области. На занятиях детям рассказывают о системе сбора и сортировки мусора, а также о правильной утилизации отходов.

Школьников знакомят с современными путями решения проблемы накопления отходов. Ребятам рассказывают о проекте «Мегабак» и том, куда жители региона привозят крупные отходы, откуда мусор отправляют на переработку.

«Сегодня молодое поколение с огромным удовольствием изучает экологию, и сейчас стало модным вести здоровый образ жизни. Глаза у ребят искренне горели, когда они понимали, что от первичного раздельного сбора отходов зависит глобальный процесс развития отрасли, а также помощь природе и человечеству», — отметила Лилия Белова.

Жители Подмосковья стали сортировать мусор еще в 2019 году. Благодаря их активному участию за два года более двух миллионов тонн отсортированного мусора отправили на вторичную переработку.