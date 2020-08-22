Более 45 кубометров мусора собрали во время субботника в Путилкове

Сотрудники администрации и жители деревень Путилково и Гаврилково 22 августа вышли на совместный субботник. Во время экологической акции им удалось собрать более 45 кубометров мусора.

В субботнике участвовали не только жители, но и представители администрации городского округа Красногорск, МБУ «Красногорская городская служба» и застройщика ГК «Самолет». Всего на генеральную уборку вышли более 40 человек.

Местом проведения акции выбрали прибрежную зону и русло реки Сходня в районе СНТ «Текстильщик». В этом месте в весенний и летний периоды образовались заторы, которые влияли на подтопления. Причиной стало скопление мусора и поваленные деревья.

«Тяжелые поваленные деревья вытаскивают с помощью трактора, рабочие распиливают их бензопилами. К тяжелой работе жителей не привлекаем, им раздали мусорные мешки и перчатки, чтобы собирать бытовой мусор», — сообщила заместитель начальника территориального отдела «Отрадненское» управления по развитию территорий Красногорска Снежана Каменева.

Следующий субботник на реке Сходня запланирован на 19 сентября. Мероприятие пройдет в рамках акции «Вода России». Инициаторами проведения стали Министерство природных ресурсов и экологии России и Министерство экологии и природопользования Подмосковья. Субботник состоится при участии администрации муниципалитета и неравнодушных жителей.