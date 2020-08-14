Больше сотни активистов вышли расчистить реку Талица с топорами и бензопилами в Пушкинском округе

Около сотни жителей Пушкинского округа вышли сегодня на уборку берега реки Талицы. Работу проводят в рамках акции «Вода России».

Источник фото: телеканал «360»

«Прочистить реку от топляка, повальных деревьев, которые много веков здесь падали и создают торможение воды. Вода начинает гнить, появляется запах», — рассказала о целях акции организатор инициативной группы «Спасем реку Талица» Татьяна Ларина.

Вот как это происходит: гниющее полено, по факту пень — выкорчевывают сразу несколько мужчин. Для этого и нужны бензопилы и топоры.

Источник фото: телеканал «360»

«Остатки корневой системы, которая находится в воде, препятствуют естественному водотоку и собирают мусор. Соответственно, нужно убрать старые остатки неживого дерева — и улучшится водоток. И меньше мусора будет скапливаться. Течение у Талицы приличное, несмотря на ширину», — сказал замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Источник фото: телеканал «360»

В Пушкинском округе такие вылазки на природу — уже традиция. Река Талица берет начало от Мурановских ключей. Поэтому освободить ток воды для местных важно. Так что новость о расчистке вызвала большой отклик у жителей.

«Они обращаются к нам с просьбой провести такие акции. Мы готовы участвовать, готовы организовывать жителей», — сообщила замглавы Пушкинского округа Ирина Микава.