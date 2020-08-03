Смерч разрушил дома и убил скот в Кировской области. Фото и видео

В Верхнекамском районе Кировской области прошел разрушительный смерч. В селе Лойно ветер сорвал крыши с нескольких домов, привел к гибели животных и птицы и погубил урожай.

Смерч пронесся по Лойно 30 июля. Фотографии разрушений появились в паблике «Любительская Метеорология в Кирове» во «ВКонтакте».

По данным местной страховой компании, никто из жителей не пострадал. Ветер повредил или полностью разрушил кровлю у восьми частных домов. Также повреждения получили автомобили, хозяйственные постройки. На снимках с места видны рухнувшие заборы, поваленные деревья, лежащий на земле столб с проводами и сорванный с опор трансформатор.

Источник фото: «ВКонтакте»

«С пастбища не вернулся мелкий рогатый скот. У кого-то улетел курятник на другую сторону Камы, часть куриц нашли мертвыми, большую часть не нашли», — сообщили в паблике.

Жители Верхнекамского района сняли смерч на видео.