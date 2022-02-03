Более 40 тысяч участников «Активного долголетия» посетили экскурсии в Подмосковье в 2021 году

Около 41 тысячи пенсионеров, участвующих в проекте «Активное долголетие», посетили экскурсии по достопримечательностям Московской области в 2021 году. Об этом рассказали в комитете по туризму Подмосковья.

Для участников «Активного долголетия» провели более трех тысяч автобусных и пешеходных экскурсий. Поездки по историческим, природным, архитектурным и религиозным достопримечательностям проходили каждую неделю.

Наиболее востребованными были поездки в Коломну, Истру и Одинцовский округ. Также участники проекта часто посещали с экскурсиями Серпухов, Дмитров и Сергиев Посад.

Среди популярных достопримечательностей региона музей-заповедник «Коломенский кремль», Новоиерусалимский мужской монастырь, храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот», Свято-Троицкая Сергиева лавра, музей-заповедник «Дмитровский кремль».

Ранее сообщалось, что для участников «Активного долголетия» провели свыше 250 тысяч занятий в прошлом году.