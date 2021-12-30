Более 250 тысяч занятий провели для участников «Активного долголетия» в Подмосковье за год

Подмосковный проект «Активное долголетие» привлек свыше 100 тысяч участников, а за год для них провели около 250 тысяч разных программ. Пенсионерам доступны бесплатные уроки по спорту и творчеству.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что у пенсионеров появляется все больше вариантов досуга.

Самыми популярными и востребованными у наших пожилых жителей оказались занятия скандинавской ходьбой и йогой Ирина Каклюгина.

Она добавила, что среди творческих направлений наибольший интерес участники проявляют к рукоделию, вязанию, живописи.

Пенсионеров обучают и компьютерной грамотности, поэтому некоторые уроки доступны онлайн. Например, дистанционно они изучают иностранные языки.

В Московской области насчитывается уже 64 клуба «Активного долголетия». Проект создали по решению губернатора Андрея Воробьева.