Более четырех миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 11:40 Более четырех миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре

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Самым посещаемым парком Подмосковья в октябре стал городской парк Мира в Мытищах — тут побывали около 183 тысяч человек. Подробнее рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.

В общей сложности парки Подмосковья приняли около 4,3 миллиона гостей за месяц. Помимо мытищинского, в число самых популярных в октябре вошли парки в Реутове, Балашихе, Дедовске и других городах региона. Жителей и гостей Подмосковья привлекли сюда красивая осенняя природа и разнообразные мероприятия, которые прошли под открытым небом.

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Одним из самых ярких мероприятий октября стал фестиваль «Поющие под дождем», в рамках которого гости приняли участие в забеге по лужам, фотосессии с зонтиками и мастер-классах по изготовлению поделок из листьев. Около семи тысяч человек посетили этот фестиваль. Он прошел 15 октября.

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Ко Дню народного единства в парках Подмосковья проведут около 60 мероприятий. Многие музеи, усадьбы, культурные центры, театры и библиотеки Московской области тоже приготовили интересные развлечения для гостей. Узнать о предстоящих событиях можно на сайте welcome.mosreg.ru.