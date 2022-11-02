Около 60 мероприятий проведут в парках Подмосковья ко Дню народного единства | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 13:18 Около 60 мероприятий проведут в парках Подмосковья ко Дню народного единства

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Концерты, мастер-классы, выставки и дегустацию национальной кухни подготовили для гостей в парках Подмосковья ко Дню народного единства. Праздник состоится 4 ноября.

Парк Мира в Мытищах пригласил гостей на гастрономическую площадку с угощениями разных народов России. Здесь же научат правильно составлять генеалогическое древо своей семьи.

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Мастер-класс по приготовлению плова проведут в парке имени Олега Степанова в Серпухове. Здесь же пройдет фестиваль традиционных костюмов.

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Интерактивную программу с концертом, семейную викторину и кукольный спектакль подготовили для посетителей парка «Елочки» в Домодедове.

Дегустация специалитетов и литературная площадка будут доступны в парке «Дулевский» Орехово-Зуевского округа. Здесь же научат делать символ России — кокошник.

Мастер-классы по изготовлению народной куклы, столярному мастерству, концерт народного хора, угощения разносолами национальной кухни пройдут в парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа.

Полный перечень мероприятий, которые проведут в Подмосковье ко Дню народного единства, можно увидеть на сайте регионального Министерства культуры и туризма. Четвертого ноября этот день будут отмечать не только в парках. Многие музеи, усадьбы, культурные центры, театры и библиотеки Московской области тоже приготовили интересные развлечения для гостей. Узнать о предстоящих событиях можно на сайте welcome.mosreg.ru.