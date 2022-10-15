Фестиваль «Поющие под дождем» прошел в 66 парках Подмосковья | 360°

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15 октября 2022, 22:39

Фестиваль «Поющие под дождем» прошел в 66 парках Подмосковья

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В 66 парках Московской области 15 октября прошел фестиваль «Поющие под дождем». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.

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Участниками областного фестиваля осени «Поющие под дождем» стали около семи тысяч человек.

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

В подмосковных парках жители могли в этот день принять участие в забеге по лужам в цветных резиновых сапогах, медитативной прогулке по парку с преподавателем йоги, открытом микрофоне для всех желающих поделиться своим творчеством.

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

В рамках фестиваля «Поющие под дождем» работали маркеты «Закрутка» — там проходила дегустация и продажа домашних солений, варенья, меда, орехов и сухофруктов.

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Также для гостей праздника работали тематические фотозоны и проводили мастер-классы.

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