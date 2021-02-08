Более 3,7 млн масок стали производить в Московской области ежедневно

Около 3,7 миллиона защитных масок ежедневно производят в Московской области. При необходимости максимальную мощность производства можно увеличить до 4,6 миллиона экземпляров в сутки.

«В Московской области, по данным на 1 февраля 2021 года, производится 3,713 миллиона масок в сутки», — сообщил РИАМО представитель Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Он отметил, что при использование резервных мощностей производство медицинских масок можно увеличить до 4,591 миллиона штуки в день.

В Подмосковье в связи с уменьшением количества заразившихся коронавирусом сворачивают больничные койки для больных COVID-19 и снимают ограничения. В регионе продолжается массовая вакцинация населения.

Количество жителей Московской области, получивших прививку от коронавируса, превысило 100 тысяч человек. Это бесплатная услуга. Записаться на нее можно на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ, а также по номеру 112.

В Московской области используют вакцину «Спутник V». Это двухкомпонентный векторный препарат. В его основе лежат два редких аденовируса, вызывающих простуду. Специалисты внедрили в них РНК белка, который помогает коронавирусу атаковать клетки.