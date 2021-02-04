04 февраля 2021, 11:17
Число привитых от коронавируса жителей Подмосковья превысило 100 тысяч
Прививку от коронавируса сделали уже свыше 100 тысяч жителей Подмосковья. Вакцинацию проводят бесплатно. Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках и МФЦ, а также по номеру 122.
Врачи используют отечественную двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Найти подходящий прививочный пункт поможет интерактивная карта Подмосковья.
Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Мы стремимся сделать процедуру вакцинации максимально доступной не только для жителей, но и для гостей Подмосковья
Светлана Стригункова.
Прививки делают не только в поликлиниках, но и в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах при торговых центрах.
«Всего на данный момент Подмосковье получило уже более 170 тысяч доз вакцины „Спутник V“», — добавила Стригункова.
Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.