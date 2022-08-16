Более 350 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье за полгода

За минувшую неделю валовое производство молока в Московской области составило 12,1 тысячи тонн. Это больше, чем было в предыдущую семидневку.

Надой на одну подмосковную корову составил 21 килограмм, что на 0,6 килограмма больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам шести месяцев производство молока выросло на 2,7% и составило 350 тысяч тонн.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что развитие молочного производства происходит в том числе благодаря мерам поддержки. В Подмосковье регулярно стимулируют сельское хозяйство — только в этом году субсидии получат в общей сложности 137 производителей.

С 1 августа аграриям доступно бесплатное лабораторное исследование молока. Новой услугой могут воспользоваться фермы с дойным стадом менее 150 голов — таких фермерских хозяйств в Московской области на сегодняшний день насчитывается 60.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье заняло второе место в России по производству овощей. Новые теплицы за восемь лет построили на 170 гектарах.