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    16 августа 2022, 16:06

    Более 350 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье за полгода

    Мария Мурашова

    За минувшую неделю валовое производство молока в Московской области составило 12,1 тысячи тонн. Это больше, чем было в предыдущую семидневку.

    Более 350 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье за полгода

    Надой на одну подмосковную корову составил 21 килограмм, что на 0,6 килограмма больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам шести месяцев производство молока выросло на 2,7% и составило 350 тысяч тонн.

    Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что развитие молочного производства происходит в том числе благодаря мерам поддержки. В Подмосковье регулярно стимулируют сельское хозяйство — только в этом году субсидии получат в общей сложности 137 производителей.

    С 1 августа аграриям доступно бесплатное лабораторное исследование молока. Новой услугой могут воспользоваться фермы с дойным стадом менее 150 голов — таких фермерских хозяйств в Московской области на сегодняшний день насчитывается 60.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье заняло второе место в России по производству овощей. Новые теплицы за восемь лет построили на 170 гектарах.