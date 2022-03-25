Развернули пирамиду. Как главным приоритетом Московской области стало мнение жителей

Власти Московской области поменяли приоритеты региона и поставили на первое место мнение жителей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с курсантами в центре «Авангард» отметил, что видит его будущее мирным.

Воробьев рассказал, что сейчас в подмосковном правительстве на первый план выведено министерство, работающее с обращениями граждан. Задача — ставить во главу угла решение проблем каждого конкретного человека.

«Все дело в приоритетах. <…> Мы развернули эту пирамиду для того, чтобы главным акцентом в нашей работе было решение проблем, которые больше всего волнуют. Их громадье. Вся наша жизнь состоит из проблем. Но весь фокус в том, умеешь ты их решать или нет. И мы в нашей деятельности стараемся приоритет делать на том, что больше всего беспокоит людей: автобусы в новых микрорайонах, узкая дорога, переполненный класс, очередь к врачу», — пояснил он.

Cтараемся делать все, чтобы эти перемены (а решение проблем и есть перемены) заметил каждый житель Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что видит будущее Подмосковья мирным: чтобы существующая система позволяла раскрыть таланты современных школьников, давала им понимание планов по самореализации.

«Краеугольный камень: чтобы наши школы выпускали сильных ребят, которые могли бы реализовать свои самые сильные мечты и цели в жизни. Я хочу, конечно, видеть его комфортным. <…> Хочу, чтобы у нас были самые высококвалифицированные рабочие места. <…> Я бы хотел таким видеть Подмосковье, хотел бы, чтобы мы дальше росли. Потому что это значит, что люди приезжают сюда, люди рождаются здесь, не уезжают. Всегда приятно, когда к тебе приезжают. Значит, здесь лучше. Мы должны соответствовать тому, чтобы было лучше. Должна быть рекреация, парки, должно быть безопасно», — подчеркнул Воробьев.

Большой запрос на будущее, добавил глава региона, есть в плане современной медицины. А власти Подмосковья ищут способы сделать образование действительно интересным.

«Я очень надеюсь, что вы найдете себя. Все это было создано с одной-единственной целью — чтобы мы разговаривали на одном языке», — заключил губернатор.