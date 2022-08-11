Подмосковные аграрии получили поддержку еще на 3,6 миллиарда рублей

По данным на 10 августа аграрии и производители Московской области получили 3,6 миллиарда рублей субсидий и доплат. В регионе продолжается активная программа господдержки сельского хозяйства.

«На данный момент уже 71,4% средств в рамках государственной поддержки сельского хозяйства доведено до конечных получателей. Всего, с учетом последних корректировок, подмосковные аграрии получат более пяти миллиардов рублей в этом году», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Наибольший объем средств в 2022 направлен на агротехнологические работы, стимулирование производства молока, племенное животноводство и ряд других важных отраслей.

В полной мере выплачены средства, заложенные на поддержку выращивания овощей открытого грунта, развитие мясного животноводства, развитие сельского туризма, стимулирование малых форм хозяйствования, известкование кислых почв на пашнях.

Московская область продолжает активно развивать сельское хозяйство. Проект по созданию новых современных овощехранилищ, который реализуется в Подмосковье, должен закрыть вопрос с сезонным подорожанием продукции. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что это — еще один шаг в направлении обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом.