Подмосковье 18 мая 2023, 17:49 Более 300 детей поучаствовали в вокальном турнире юных инспекторов движения в Красногорске

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В концертном зале «Вегас Сити Холл» в Красногорске состоялся финал областного вокального конкурса «Голос юных инспекторов движения Подмосковья». За победу боролись 12 лучших участников. Всего в конкурсе поучаствовало более 300 детей.

Концерт посвятили 50-летию образования отрядов юных инспекторов движения. Его провели в день основания ЮИД в Московской области — 18 мая.

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Все конкурсанты выступали сольно, дуэтом или ансамблем. Тематика песен отразила суть деятельности отрядов юных инспекторов движения.

Поддержать финалистов приехали вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников, министр образования Московской области Илья Бронштейн и другие почетные гости. В жюри конкурса вошли певец Стас Ярушин и музыкальный блогер Влад Кобяков.

Концерт начался с выступления танцевального коллектива Аллы Духовой «Тодес». Перед зрителями выступил и специальный гость — певец Фарид Аскеров, который участвовал в телевизионном шоу «Голос. 2 сезон».

Гран-при конкурса «Голос ЮИД Подмосковья» досталось Софии Фанта, которая исполнила современную версию Гимна ЮИД. Остальных конкурсантов отметили грамотами первой и второй степеней и ценными подарками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с 1 сентября в школьных столовых Московской области появится новое меню. В него добавили оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, куриные наггетсы и сырники.

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