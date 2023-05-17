Подмосковье 17 мая 2023, 18:45 Андрей Воробьев рассказал о новом школьном меню Подмосковья с сырниками и оладьями под вишневым соусом Фото из Telegram-канала Андрея Воробьева

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С 1 сентября в школьных столовых Московской области появится новое меню. В него добавили оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, куриные наггетсы и сырники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы всегда стараемся найти баланс между тем, что понравится ученикам, и стандартами СанПиН. Дети часто проводят в школе целый день — остаются на продленку, кружки и секции, поэтому рацион должен быть разнообразным, но главное — безопасным», — написал глава региона.

В Подмосковье школьным питанием занимается 51 компания. Их регулярно проверяют, однако главными инспекторами Воробьев назвал детей.

«В конце каждого модуля они голосуют. Знаю, что 96% учеников довольны меню. Но нам всегда есть к чему стремиться», — заявил губернатор.

По их пожеланиям из меню убрали суп с консервами и манный пудинг.

«Надеюсь, ребятам понравятся нововведения. Осенью обязательно у них узнаем», — заключил Воробьев.

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