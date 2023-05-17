Подмосковье 17 мая 2023, 15:01 Оладьи с соусом из вишни и сырники добавили в меню школьных столовых в Подмосковье Unsplash

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Меню школьных столовых скорректировали в Подмосковье с учетом предпочтений детей — в меню появились оладьи и сырники. Об этом на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева рассказал министр образования региона Илья Бронштейн.

Школьникам Московской области больше не будут давать на обед суп с рыбными консервами и пудинг из манной крупы. Эти блюда исключили из меню ввиду непопулярности у детей. Вместо этого в столовых появятся оладьи с вишневым соусом, куриные наггетсы и сырники. Все это предусмотрено в типовом контракте.

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Изменения в школьное меню внесли совместно со специалистами из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и Роспотребнадзора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых власти уделяют повышенное внимание. Он подчеркнул, что еда должна быть качественной.