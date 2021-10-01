Более 30 тысяч участников «Активного долголетия» посетили экскурсии в Подмосковье в 2021 году

Участники программы «Активное долголетие» с начала года побывали на более 2 тысячах экскурсий. В рамках турпроекта свыше 30 тысяч пенсионеров смогли посетить различные музеи, храмы, познакомиться с достопримечательностями региона.

Областные пенсионеры побывали на порядка 2,2 тысячи пешеходных и автобусных экскурсий. Поездки по подмосковным городам для участников программы «Активное долголетие» проводятся каждую неделю.

Чаще всего поездки организуют в Коломну, Сергиев Посад, Серпухов, Истру и Одинцово. Также участники клуба в 2021 активно посещали Дмитров, Рузу, Клин, Раменское и Мытищи.

В рамках турпроекта участники «Активного долголетия» посетили музей-заповедник «Коломенский Кремль», храм святых Бориса и Глеба в Раменском, Новоиерусалимский мужской монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву лавру, «Дмитровский кремль», Саввино-Сторожевский мужской монастырь и другие.

Проект для жителей старшего поколения «Активное долголетие» начал работать в Подмосковье два года назад— с 1 октября 2019-го. На сегодняшний день в проекте «Активное долголетие» принимают участие 69 тысяч жителей Московской области.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Наро-Фоминска устроили для участников проекта «Активное долголетие» мастер-класс по работе с мобильными приложениями и провели урок по рисованию в рамках акции «Вечные ценности».