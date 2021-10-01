Волонтеры поздравили пенсионеров с Международным днем пожилых людей в Подмосковье

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. Волонтеры Подмосковья поздравили с праздником пенсионеров в рамках акции «Вечные ценности», запущенной ГУ соцкоммуникаций региона.

Волонтеры из городского округа Наро-Фоминск устроили для участников проекта «Активное долголетие» мастер-класс по работе с мобильными приложениями, провели урок по рисованию и подарили собравшимся праздничный концерт. Мероприятие прошло во Дворце культуры и спорта «Тамань». Завершился праздник чаепитием.

На платформе «Волонтеры Подмосковья» запущена серия акций, в которых может принять участие любой желающий. Например, организовать сбор корма для животных из приюта, поблагодарить врачей за их труд и другие инициативы. Среди активистов будут разыграны ценные призы.

Проект для жителей старшего поколения «Активное долголетие» работает в Подмосковье уже два года — его запустили 1 октября 2019-го. В его рамках проводят различные мероприятия, помогающие поддерживать активный и здоровый образ жизни старшего поколения.