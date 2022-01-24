24 января 2022, 11:58
Более 30 тысяч кубов снега вывезли со дворов Подмосковья за несколько дней
Свыше 30 тысяч кубометров снега вывезли со дворов и с остальных общественных мест Подмосковья за несколько дней. Уборку контролируют инспекторы.
Это отметила руководитель Главного управления содержания территорий в Подмосковье в ранге министра Светлана Аипова.
Активнее всего отработали городские округа Балашиха, Люберцы, Истра
Светлана Аипова.
При этом, по ее словам, больше всего замечаний по уборке снега получили Дзержинский, Богородский, Бронницы и Жуковский.
Инспекторы продолжают проверять, как работают дворники и техника. Фиксировать нарушения помогает мобильное приложение «Проверки Подмосковья».
Ранее стало известно, что почти 90% нарушений по расчистке снега у мусорных баков Подмосковья устранили за неделю.