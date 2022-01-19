Почти 90% нарушений по расчистке снега у мусорных баков Подмосковья устранили за неделю

Региональные операторы Подмосковья заметили более трех тысяч нарушений в уборке снега у мусорных баков за неделю. Специалисты областного Главного управления содержания территорий помогли устранить 88% из них.

Оперативнее всего на жалобы отреагировали в Волоколамске, Сергиевом Посаде, Одинцове, Пушкино, Королеве, Лыткарине, Серебряных Прудах, Лотошине и Котельниках. Это подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий в Подмосковье в ранге министра Светлана Аипова.

Вместе с тем быстро нарушения исправили в Щелкове, Клину, Шаховской, Люберцах, Пущине, Электростали, Черноголовке, Павловском Посаде, Протвине, Краснознаменске, Жуковском, Реутове, Бронницах, Лосино-Петровском, Электрогорске.

Организация беспрепятственного подъезда к контейнерным площадкам — одна из основных задач в части содержания территорий Светлана Аипова.

В Подмосковье внедрили систему оперативной обработки информации, поступающей от региональных операторов и через камеры. Это позволяет своевременно контролировать вывоз мусора.