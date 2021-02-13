Более 30 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье

За субботу, 13 февраля, в Подмосковье расчистили около 30 тысяч километров дорог. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«За день обработали порядка 30 тысяч километров дорог, но из-за непрерывного снега эта работа будет продолжаться. Пытаемся в максимально сжатые сроки почистить и остановки, и подходы к остановкам, и пешеходные тротуары, обработать дорожную сеть», — уточнил глава подмосковного минтранса.

Гержик обратился к жителям Московской области с просьбой не оставлять машины на проезжей части, чтобы коммунальные службы могли выполнить свою работу. Водителям посоветовали быть очень аккуратными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок.

Снегопад в Москве и Подмосковье продолжится до вечера 14 февраля. Он будет сопровождаться метелью и гололедицей.

Из-за погодных условий в московских аэропортах отменили и задержали более 140 рейсов. Больше всего задержек в Домодедово, там даже создали оперативный штаб. На отдельных участках МКАД и нескольких подмосковных трасс движение заблокировали фуры.