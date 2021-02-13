Снежная буря парализовала Московский регион. Пробки заставили людей бросить авто и идти пешком

Вторые сутки в московском регионе продолжается рекордный снегопад. Сугробы уже превысили полметра в высоту, дороги покрылись льдом, а коммунальщики не справляются с количеством осадков, несмотря на круглосуточную работу. Однако ситуация продолжит ухудшаться, потому что снегопад не прекратится все выходные. Подробнее о том, как столичные и подмосковные автомобилисты борются со снежным пленом — в материале «360».

Грузовики застряли в снегу

На внутренней стороне МКАД у Капотни в снегу забуксовали сразу несколько грузовиков. В результате остановилось движение в Дзержинском и Котельниках.

«Полностью парализовано движение в Дзержинском и Котельниках в связи с заторами из-за буксующих грузовиков на внутренней стороне МКАД в районе Капотни», — сообщили в Минтрансе Московской области.

Заторы с десятками грузовиков образовались в разных участках МКАД, в том числе и возле Бутово. По словам ролика, за рулем фур не было водителей.

На кадрах видно, что некоторые фуры просто развернуло на льду.

В ночь на 13 февраля из-за фур образовалась пробка на 21-м километре Калужского шоссе, в районе съезда на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД. Автор видео рассказала, что из-за колоны грузовиков не было возможности повернуть на МКАД — пришлось объезжать пробку через Москву.

От пробок по встречке и пешком

Из-за девятибальных пробок люди застряли на МКАД на несколько часов — за это время машины практически не сдвинулись с места, и некоторые водители не выдержали. Они решили нарушить все правила дорожного движения, лишь бы выбраться из затора.

В Сети появилось видео, как люди пешком идут по МКАД, чтобы выбраться из бесконечной пробки. Непонятно, сами ли водители бросили свои авто, либо не выдержали их попутчики, а также пассажиры автобусов и маршруток. Автор одного из постов рассказал, что не может попасть на работу уже 3,5 часа, и за последний час маршрутка даже не сдвинулась с места.