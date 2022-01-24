Сильные морозы предстоят московскому региону на этой неделе

Морозы на этой неделе усилятся в Москве и Подмосковье. Ожидается до -16 градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В понедельник, серьезных осадков не ожидается, сообщила Позднякова в комментарии РИАМО. Днем -10…-8 градусов. Атмосферное давление днем составит 763 миллиметров ртутного столба, а ночью — 759 миллиметров.

Уже во вторник выпадет снег, ночью — до -11 градусов, днем — до -5 градусов. В следующие два дня погода будет более облачной, местами возможен небольшой снег. В ночные часы — до -16 градусов, днем — от -9 до -11 градусов.

Мороз ослабнет 29 и 30 января, ожидается от -9 до -4 градусов днем, а в ночные часы — от -11 до -6 градусов. Эти значения окажутся выше нормы на 2-2,5 градуса.

Ранее врач-терапевт общей практики Амина Платунова, что больше всего на смену погоды реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При повышении давления надо пить выписанные специалистом препаратом, при понижении — больше пить и отдыхать.