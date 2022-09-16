Более 25 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье | 360°

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Более 25 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье

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Свыше 25 тысяч обращений поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье. Это телефон, по которому можно связаться со специалистом своей поликлиники и задать вопросы.

«Горячая линия главного врача — это быстрый и удобный способ коммуникации. Пациент может быстро получить ответы на волнующие его вопросы. Мы видим, что сервис востребован жителями. В неделю поступает около двух тысяч звонков. А с момента запуска проекта обработано уже более 25 тысяч обращений», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Для того чтобы позвонить на горячую линию, достаточно набрать единый номер телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора потребуется набрать добавочный, который соответствует нужной медицинской организации. Узнать его можно на сайтах поликлиник и больниц.

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Новую поликлинику откроют в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медицинский центр распахнет двери в марте 2024 года.

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