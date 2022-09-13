Андрей Воробьев: поликлинику по новому стандарту построят в Мытищах | 360°

Важное 13 сентября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Андрей Воробьев: поликлинику по новому стандарту построят в Мытищах

Читать 360tv в

Новую поликлинику откроют в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медицинский центр распахнет двери в марте 2024 года.

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По его словам, действующая поликлиника в этом микрорайоне 1897 года. К ней прикреплены 23 тысячи жителей, но мощностей не хватает.

«За 120 лет стандарты здравоохранения сильно изменились», — сказал губернатор Московской области.

Он уточнил, что сейчас в поликлинике не хватает примерно 287 талонов для пациентов из Мытищ каждый день.

К сожалению, здание давно устарело, оно не позволяет размещать современное оборудование Андрей Воробьев.

Врачи примут и взрослых, и детей. Для маломобильных жителей обустроят безбарьерную среду.

«Мы планируем закрыть старую поликлинику и благодаря президентской программе построить современную — по новому областному стандарту. Завершим уже в марте 2024-го», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Пациенты смогут записаться на прием к педиатру, терапевту, хирургу, офтальмологу, оториноларингологу, ортопеду, кардиологу, неврологу и не только.

Когда современный корпус откроют, старую поликлинику здесь закроют и снесут.

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