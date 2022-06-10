Жители Подмосковья смогут позвонить главврачу на горячую линию

В Подмосковье начала работать горячая линия, на которой на вопросы отвечает главный врач. Каждый сможет получить всю необходимую информацию о работе медучреждений, в том числе проекта «Онлайн-поликлиника». Можно оставлять свои отзывы и предложения, проводить консультации.

«Реализация этого проекта очень для нас важна. Благодаря ему, каждый житель может получить информацию из „первых уст“, а главным врачам в случае необходимости позволит оперативно принимать управленческие решения. С начала работы горячей линии уже поступило более 800 звонков», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Обратиться на горячую линию можно по единому номеру телефона — 8 (498) 602-03-59. Там предложат набрать добавочный номер, каждый из которых относится к определенной медицинской организации. Эти добавочные номера чаще всего указаны на официальных сайтах больниц и поликлиник. Также внутри таких учреждений вывешены плакаты со всеми контактными данными. Горячая линия работает только по рабочим дням с 9.00 до 18.00.

Ранее стало известно, что в единый кол-центр системы «Стань мамой в Подмосковье» обращаются все больше женщин. С начала года звонки раздались уже больше 103 тысяч раз. В проекте работает семь перинатальных центров, которые помогают всем обратившимся советом, рассказывают о необходимых документах и специалистах. Также там стараются успокоить будущих мам, сделать их состояние комфортнее.