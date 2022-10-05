Еще 25 километров дорог отремонтировали в Мытищах | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 12:03 Поделиться Telegram

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Viber Еще 25 километров дорог отремонтировали в Мытищах

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Новый улучшенный асфальт уложили на участке Олимпийского проспекта — одной из центральных улиц Мытищ. Ежедневно около 40 тысяч автомобилистов проезжают здесь к школам, детскому саду и медицинским центрам.

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«В этом году в Мытищах отремонтировали 15 дорог общей протяженностью более 25,5 километра. Проезд в округе стал удобнее для 280 тысяч жителей», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Почти 50% от объема работ выполнили благодаря голосованию жителей на «Доброделе». На Пироговском шоссе обновили 3,5 километра покрытия, более чтырех километров — на автодороге «Пирогово — Сорокино — Манюхино». Дорожные службы также привели в порядок участок от деревни Протасово до деревни Бяконтово, по нему можно проехать к сельской администрации и дому культуры.

На муниципальной сети в черте города покрытие заменили на четырех участках общей протяженностью около семи километров. С применением новой смеси асфальта и бетона отремонтировали улицу Колпакова, которую выбрали жители округа. Здесь расположены церковь Святого Георгия и школа № 28. Комфортно ехать стало и на улице Семашко, где находятся детская поликлиника, детский сад № 11, университет кооперации, фитнес-центр и смотровая площадка. Также покрытие заменили в 1-м Бауманском переулке.

В октябре стало известно, что в период с 2024 по 2027 год в Подмосковье построят три новые дороги. Это Мытищинская хорда, Южно-Лыткаринская автодорога и дублер Егорьевского шоссе. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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