Инвесторы вложат 260 миллиардов рублей в три новые дороги Подмосковья | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 11:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Инвесторы вложат 260 миллиардов рублей в три новые дороги Подмосковья

Читать 360tv в

Новые дороги появятся в Подмосковье в рамках концессионных соглашений с 2024 по 2027 год. Об этом сообщила зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

До 2027 года откроются Мытищинская хорда, Южно-Лыткаринская автодорога и дублер Егорьевского шоссе. Инвесторы вложили в строительство трех дорог свыше 260 миллиардов рублей.

Реклама

Мытищинская хорда соединит Дмитровское и Ярославское шоссе с маршрутом Виноградово — Болтино — Тарасовка, ее протяженность составит свыше 16 километров. Благодаря ей улучшится проблема трафика в Мытищах и Пушкино. Ее планируют открыть в 2024 году.

Реклама

Новолыткаринское шоссе станет дублером МКАД и позволит избавить от транзита Солнцево, Бутово, Видное, Молоково, Лыткарино, Томилино, Красково и Железнодорожный. Трафик снизится на федеральных трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Ее запланировали открыть до 2026 года.

Дорога Москва — Егорьевск — Тума — Касимов позволит разгрузить Егорьевское шоссе и повысить транспортную доступность ЦКАД. Ее сдадут до 2027 года.

Екатерина Зиновьева отметила, что государственно-частное партнерство позволяет привлекать инвесторов в крупные дорожные проекты.

«Запуск новых дорог не только повысит качество жизни жителей Подмосковья, но и обеспечит качественную логистическую инфраструктуру, что позволит привлечь новых инвесторов в регион. В результате в Московской области будут появляться новые предприятия и новые рабочие места», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

0 0 0 0 0 0