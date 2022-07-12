Более 24 тысяч нарушений при покосе травы устранили в Подмосковье

Инспекторы Главного управления содержания территорий обнаружили 34 195 нарушений при покосе травы в Подмосковье с начала апреля. Из них 24 864 уже устранили.

Хорошие результаты по работам показали Чехов, Звездный Ггородок, Власиха, Серпухов, Шатура, Балашиха, Орехово-Зуево, Пушкинский, Наро-Фоминский, Шаховская, Черноголовка, Электрогорск и Серебряные Пруды, рассказала глава ГУСТа Светлана Аипова. Худшими проявили себя Бронницы, Жуковский, Фрязино, Солнечногорский, Дмитровский, Егорьевск, Дубна, Рузский, Щелково и Клин.

По закону юридические и физические лица должны содержать зеленые зоны, скашивать траву при ее высоте более 20 сантиметров и убирать территорию в течение трех дней.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие общественные пространства Подмосковья благоустроят в этом году.