Создателей самых креативных клумб выберут в Подмосковье
Заявки самых креативных жителей, которые проявили инициативу в озеленении своих дворов, отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. Важным условием участия является не только визуальная составляющая дизайна, но и отсутствие в палисадниках неэкологичного декора в виде отработанных автопокрышек.
Кандидатами на благодарственную грамоту за самую креативную клумбу стали жители из городских округов Балашиха, Люберцы, Сергиев Посад, Жуковский, Пушкино и Дмитровский.
«Мы получили множество фотографий ухоженных территорий с очень красивыми цветами и кустарниками. Приятно отметить креативных жителей, которые добились такого результата без использования неэкологичного декора, вложив свою душу и любовь к общей территории. Ранее мы уже отмечали клумбы в исполнении Зинаиды Башиловой, Антонины Бисиркиной и Капитолины Бушуевой во дворе Балашихи, на проспекте Ленина, 24. Так, после анонса, что мы продолжаем собирать заявки на нашу почту, нам стали присылать фотографии благоухающих дворов и другие округа», — рассказала Светлана Аипова.
В поселке Октябрьский городского округа Люберцы радуют житедей посаженые пионы, розы и хоста Ирины Коняевой, а также жительниц улицы Новая Ирины Мишаковой и Галины Алешиной.
Председатель Совета дома №1 на улице Солнечной в Жуковском представила палисадник, который появился благодаря коллективным усилям жильцов, которые вырастили гортензии, спирею и барбарис.
Еще один креативный энтузиаст живет в Пушкино на улице Тургенева — Анатолий Ямщиков прислал снимки своего «молодого растущего луга».
«Мы рады всем неравнодушным жителям, которые подхватили инициативу благоустройства придомовых территорий своими руками и делают это с любовью к себе и своим соседям», — отметила Светлана Аипова.
Фото с клумбами, сделанными своими руками, можно присылать на почту ГУСТ gust_info@mosreg.ru. Итоги голосования опубликуют в телеграм-канале ведомства в конце лета.
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