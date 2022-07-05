Создателей самых креативных клумб выберут в Подмосковье

Заявки самых креативных жителей, которые проявили инициативу в озеленении своих дворов, отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. Важным условием участия является не только визуальная составляющая дизайна, но и отсутствие в палисадниках неэкологичного декора в виде отработанных автопокрышек.

Кандидатами на благодарственную грамоту за самую креативную клумбу стали жители из городских округов Балашиха, Люберцы, Сергиев Посад, Жуковский, Пушкино и Дмитровский.

«Мы получили множество фотографий ухоженных территорий с очень красивыми цветами и кустарниками. Приятно отметить креативных жителей, которые добились такого результата без использования неэкологичного декора, вложив свою душу и любовь к общей территории. Ранее мы уже отмечали клумбы в исполнении Зинаиды Башиловой, Антонины Бисиркиной и Капитолины Бушуевой во дворе Балашихи, на проспекте Ленина, 24. Так, после анонса, что мы продолжаем собирать заявки на нашу почту, нам стали присылать фотографии благоухающих дворов и другие округа», — рассказала Светлана Аипова.

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы радуют житедей посаженые пионы, розы и хоста Ирины Коняевой, а также жительниц улицы Новая Ирины Мишаковой и Галины Алешиной.

Председатель Совета дома №1 на улице Солнечной в Жуковском представила палисадник, который появился благодаря коллективным усилям жильцов, которые вырастили гортензии, спирею и барбарис.

Еще один креативный энтузиаст живет в Пушкино на улице Тургенева — Анатолий Ямщиков прислал снимки своего «молодого растущего луга».

«Мы рады всем неравнодушным жителям, которые подхватили инициативу благоустройства придомовых территорий своими руками и делают это с любовью к себе и своим соседям», — отметила Светлана Аипова.

Фото с клумбами, сделанными своими руками, можно присылать на почту ГУСТ gust_info@mosreg.ru. Итоги голосования опубликуют в телеграм-канале ведомства в конце лета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, какие парки и скверы Подмосковья благоустроят в этом году.