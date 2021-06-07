Почти 400 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ по математике 7 июня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике пройдет в России 7 июня. В нем приму участие 393 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Экзамен по математике профильного уровня проходит 7 июня. На участие в нем зарегистрировалось почти 393 тыс. человек, в том числе 360 тыс. выпускников текущего года», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

ЕГЭ пройдет в 5109 пунктах проведения экзаменов. Из них 612 находятся в труднодоступных отдаленных местностях, 211 — на дому, 14 — в медучреждениях, 19 — при специальных учреждениях закрытого типа.

Во всех пунктах работает система видеонаблюдения. Подчеркивается, что во время ЕГЭ будут соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории будут охранять сотрудники МВД и Росгвардии.

Экзамен по математике состоит из двух частей. Всего выпускникам и другим сдающим ЕГЭ нужно будет решить 119 заданий. На это дается 3 часа 555 минут. Результаты будут известны не позднее 23 июня.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит в РФ с 31 мая по 2 июля.