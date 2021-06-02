Психолог назвал главные ошибки родителей при подготовке ребенка к ЕГЭ

Психолог Полина Заргарова рассказала о главных ошибках, которые допускают родители при подготовке ребенка к ЕГЭ, сообщил Пятый канал.

Она заявила, что важно держать себя в руках и настроить ребенка на правильный лад, написал сайт kp.ru.

«В этой ситуации взрослые часто совершают ошибки, которые отражаются на детях. Нет смысла ругать экзамен, никто пока не планирует его отменять. Лучше настроить выпускника, что нужно воспринять экзамен как должной и постараться применить все свои знания», — подчеркнула специалист.

По мнению Заргаровой, старшие должны помогать своим чадам с подготовкой, объяснять материал самостоятельно или нанять репетитора. Также большой ошибкой мам и пап является гиперопека. Нельзя брать на себя всю ответственность за происходящее, иначе у школьника пропадет всякая мотивация. Стоит объяснить ребенку, что после ЕГЭ его ждет еще множество сложных ситуаций.

Когда экзамены начались, не надо внезапно пытаться освоить всю программу. Лучше успокоиться и просто поддерживать выпускника.