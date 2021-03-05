Более 21 тысячи разрешений для такси с QR-кодом выдали в Подмосковье с сентября 2020-го

В Московской области в конце сентября 2020 года впервые в России была внедрена выдача электронных разрешений на деятельность такси с QR-кодом. На сегодняшний день выдано уже более 21,3 тысячи таких разрешений, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

Разрешения на работу такси в Подмосковье можно получить на региональном портале госуслуг, срок выдачи составляет пять рабочих дней. После получения электронного разрешения с QR-кодом заявитель может самостоятельно распечатать и разместить его в салоне такси.

Ранее разрешение выдавалось на бумаге, а специальный код водители могли скачать на сайте областного Минтранса. Сейчас водители могут оформить разрешение дистанционно, без личного посещения МФЦ. А в случае утери его можно заново распечатать из личного кабинета на портале госуслуг.

Пассажиры могут отсканировать QR-код на сайте областного Минтранса (mtdi.mosreg.ru), проверить действительность разрешения, узнать информацию о перевозчике и автомобиле.

Сейчас в Подмосковье работает около 93 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям — QR-код есть у каждого четвертого из действующих разрешений.