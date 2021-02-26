QR-коды предпочли банковским переводам 38% россиян

Самой популярной новой платежной технологией у россиян стали QR-коды. Она отбирает долю у классического способа безналичной оплаты товара, эквайринга. Судя по всему, в ближайшие годы QR-коды займут примерно 15% рынка безналичных платежей. Эту технологию протестировали около 40% россиян.

Газета «Известия» со ссылкой на исследование «Мир Plat.form» (IT-бренд Национальной системы платежных карт — НСПК), сообщила, что о QR-кодах знают 57% участников опроса. Покупали товары таким способом 38% опрошенных. Однако до сих пор половина потребителей делает покупки по банковской карте, четверть — через смартфон.

Комиссии при оплате по QR-коду гораздо ниже по сравнению с карточными: от 0,4% до 0,7%. Для использования новой технологии бизнесу не приходится покупать новое оборудование. Помимо этого, средства после оплаты зачисляются мгновенно.

По оценкам представителей российских банков, в среднесрочной перспективе QR-коды займут от 5 до 15% рынка на территориях, где использование карт менее удобно и выгодно.

В проекте профильного закона о такси, который готовят в Госдуме, предлагается на виду у каждого клиента такси разместить QR -код с информацией о перевозчике и водителей автомобиля.