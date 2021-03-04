Прокуратуру попросили проверить московских таксистов из-за цен в снегопады

Во время снегопадом московские агрегаторы такси сильно завысили стоимость поездок. Сейчас систему ценообразования проверяет ФАС, но общественники попросили присоединится к работе и прокуратуру.

Письмо с просьбой проверить механизмы ценообразования у агрегаторов направили прокурору Москвы Денису Попову. Его автором стала Ассоциация содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная ассоциация Московской агломерации» (ТАМА).

По словам представителей ассоциации, во время непогоды стоимость такси увеличивалась в некоторых случаях сразу в пять раз. Причиной поднятия цен стал механизм работы алгоритмов агрегаторов. Спрос на такси во время снегопадов повлиял на стоимость поездок. В ТАМА подобную систему ценообразования назвали неправильной.

«Повышение стоимости поездки происходит именно тогда, когда город и его жители нуждаются в мобильном передвижении. <…> Фактор погодных условий самым бессовестным образом используется агрегаторами для системного повышения своей прибыли», — отметили в ассоциации.

Ранее проверку работы агрегаторов такси начали проводить специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Причиной стали жалобы на завышенную стоимость поездок на такси во время снегопадов, обрушившихся в феврале на столичный регион.