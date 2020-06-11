Более 200 ям устранили на дорогах Электрогорска с начала года. К 18 июня их не останется совсем

В Электрогорске продолжаются ремонтные работы на дорогах округа. С начала года устранили уже 200 ям. До 18 июня ямочный ремонт в Электрогорске должны завершить. Ход работ проверил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Министр транспорта региона Алексей Гержик по поручению губернатора осмотрел ремонт дорог и строительство социальных объектов в городском округе Электрогорск.

Особое внимание уделили устранению ям на дорогах. Жители округа больше всего жалуются именно на эту проблему в ЦУР.

Гержик отметил, что с начала года в Электрогорске устранили более 200 ям. А всего в округе зарегистрировано более 160 ям на дорогах и 500 выбоин во дворах. Дорожники должны устранить все ямы до 18 июня. За сроками и качеством работ будут следить.

«Все ямы надо устранить до 18 июня. Выполнение работ и соблюдение сроков проверит Служба инспекции автодорог. Кроме того, до 18 июня дорожным службам необходимо восстановить дорожную разметку, в первую очередь внимание надо уделить пешеходным переходам», — уточнил министр.

Проверка показала, что более 80% дорог округа находятся в хорошем состоянии и отвечают всем нормативам.

На двух дорогах как раз завершается ремонт. Это СМУ-3 и улица Калинина. На участках уже заменили асфальт общей площадью более 13,7 тысячи квадратных метров. Сейчас рабочие строят тротуары.

Дорога СМУ-3 — это подъезд к промышленному предприятию. На нем работают свыше 600 сотрудников. Интенсивность движения по улице Калинина составляет более 1,5 тысячи машин в день.

Эти дороги ремонтируют, так как за них проголосовали жители на портале «Добродел».

В Электрогорске продолжается и благоустройство дворов. В этом году отремонтируют 40 дворовых территорий из 56, которые есть в округе.

Алексей Гержик проверил и ход строительства общеобразовательной школы на улице Чкалова. В ней смогут учиться 550 ребят. Стройка началась еще в прошлом году. Работы идут с опережением, ввести школу в эксплуатацию планируют в начала следующего года.

В Реутове тоже проверили ход дорожного ремонта. На дорогах и во всех дворах округа ликвидируют пробоины в асфальте. Из-за карантина эти работы приходилось останавливать. Сейчас темпы ускоряют, чтобы успеть в срок. Ход работ проверила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил зампредам и министрам правительства региона отправиться в округа и отработать обращения жителей. До 12 июня в муниципалитетах проинспектируют ход строительства социальных объектов, ремонт дорог, благоустройство дворов.