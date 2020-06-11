Строительство социальных объектов ускорили в Подмосковье после снятия ограничений из-за COVID-19

Как только пандемия в Подмосковье стала отступать, в срочном порядке возобновили работы на самых важных социальных объектах — тех, что ждут жители. А коммунальщики активно вернулись к своей работе — капитальному ремонту в многоквартирных домах, благоустройству дворов и ремонту дорог.

Источник фото: телеканал «360»

В Люберцах возобновили строительство пристройки у школы № 45. Она рассчитана на двести дополнительных мест.

«Сейчас школа, которая здесь работает, она работает с превышением мощности. При мощности 800 детей туда ходят больше тысячи. И при этом здесь мы видим, вокруг новая застройка. То есть в ближайшее время сюда заселятся люди и школа будет переполнена еще больше. Поэтому было принято решение сделать эту пристройку. Пристройка — это только название, еще одна школа, отдельно стоящая», — пояснила Ирина Каклюгина, министр образования Московской области.

В здании сделают новый пищеблок и столовую. Старую в основном здании переоборудуют под нужды школы. Строители уверяют, пандемия никак не повлияла на сроки сдачи. Все будет готово к 1 сентября.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас мы видим, что практически заканчиваются бетонные работы, подрядные организации вышли на монтаж инженерного обеспечения этого здания. В том числе идет черновая отделка. Приступили к заливке кровли», — рассказал Эдуард Рыжов, заместитель главы администрации городского округа Люберцы.

На дорогах и во всех дворах Реутова ликвидируют пробоины в асфальте. Из-за карантина эти работы приходилось останавливать.

«Благоустройство сейчас идет полным ходом. Ямы, которые есть на дорогах, заделываются, по заверениям главы. Эта работа будет завершена до конца этой недели. До конца июля во всех дворах будут, скажем так, заделаны все ямы», — заявила Ирина Каклюгина, министр образования Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Во время карантина управляющие компании выполняли не только стандартные работы по благоустройству придворовых территорий, но и вели ежедневную санитарную обработку. Сейчас она все еще проводится по графику. Подъезды содержатся в идеальной чистоте. А к озеленению вокруг домов уже подключаются жильцы.

В Реутове местная жительница Виктория Громова сама разработала проект, как обновить зеленую зону около здания.

«С этой стороны озеленение парка он одобрил. Обещали, что осенью приступим. Мы работаем, я думаю, что все продуктивно, все высаживается. Конечно, очень не помог нам этот период самоизоляции, время посадки было. А здесь ситуация была сложная», — отметила Виктория Громова, жительница Реутова.

Виктория говорит, пока сидела на самоизоляции, придумала, как сделать свой дом лучшим в Московской области.

«Мы делаем брендированный дом, у нас будет дом называться Шопен», — уточнила Виктория.

Даже несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, специалисты уверяют: сейчас работы на всех важных подмосковных объектах ведутся в штатном режиме.

По поручению губернатора правительство области проверяет все «красные зоны», чтобы как можно быстрее устранить проблемы. В округах проинспектируют ход строительства социальных объектов, ремонт дорог, благоустройство дворов и решение других вопросов жителей. Все работы нужно закончить до пятницы, 12 июня. Губернатор тоже поедет на места.