Подмосковные рабочие продолжат расчищать дороги, пока не устранят все последствия снегопада

Подмосковные дорожные и коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, пока не устранят последствия снегопада. Сейчас задействованы более 20 тысяч рабочих. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

11 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьева поручил всем дорожным и коммунальным службам перейти на усиленный режим работы. Для уборки дорог, дворовых территорий задействовано рекордное число ресурсов с начала зимы — более шести тысяч единиц техники и свыше 20 тысяч дорожных рабочих и дворников.

«Сначала дорожные службы расчищают снег с проезжей части, затем обрабатывают противогололедными материалами, после чего производят повторную очистку. В первую очередь работы ведутся на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, выездов из деревень, на подходах к автовокзалам, станциям и МЦД», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

После снег расчищают на менее интенсивных дорогах. Министр попросил жителей отнестись с пониманием к ситуации. Он подчеркнул, что из-за непрерывных осадков уборка не прекращается. И пока дорожники не устранят последствия снегопада, работа будет продолжаться в усиленном режиме.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что коммунальные службы тоже работают над тем, чтобы обеспечить комфортное передвижение горожан.

«На территории Подмосковья мобилизованы все коммунальные службы. В первую очередь все силы брошены на очистку тротуаров, подходов к подъездам и социальным объектам», — рассказал он.

По прогнозам синоптиков, пик осадков ожидается сегодня, до 15:00. Снегопад будет сопровождаться метелью, заносами на дорогах и ухудшением видимости. Поэтому власти призвали водителей не садиться за руль без особой необходимости. Если без поездки на машине не обойтись, то тогда не нужно парковать транспорт на проезжей части, также необходимо соблюдать дистанцию.