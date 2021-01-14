Подмосковье получило свыше 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Московскую область после новогодних каникул доставили более 30 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего регион получил свыше 57 тысяч доз препарата.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Подмосковье продолжается, уточнили в пресс-службе областного Минздрава.

«К нам продолжает поступать вакцина „Спутник V“. На данный момент регион получил уже более 57 тысяч доз», — сказала глава ведомства Светлана Стригункова.

Она добавила, что привиться могут все желающие старше 18 лет. У тех, кто хочет пройти вакцинацию, не должно быть клинических противопоказаний.

«Возможностью воспользовались уже почти 21 тысяча жителей региона», — заметила министр.

На прививку можно записаться на региональном портале госуслуг или по телефону 122. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Через 21 день введут второй компонент вакцины «Спутник V». Наиболее удобный прививочный пункт можно выбрать на интерактивной карте.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Он создан на основе изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.