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    14 января 2021, 12:49

    Подмосковье получило свыше 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»

    Александра Ломейко

    В Московскую область после новогодних каникул доставили более 30 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего регион получил свыше 57 тысяч доз препарата.
    Подмосковье получило свыше 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»

    Кампания по вакцинации от коронавируса в Подмосковье продолжается, уточнили в пресс-службе областного Минздрава.

    «К нам продолжает поступать вакцина „Спутник V“. На данный момент регион получил уже более 57 тысяч доз», — сказала глава ведомства Светлана Стригункова.

    Она добавила, что привиться могут все желающие старше 18 лет. У тех, кто хочет пройти вакцинацию, не должно быть клинических противопоказаний.

    «Возможностью воспользовались уже почти 21 тысяча жителей региона», — заметила министр.

    На прививку можно записаться на региональном портале госуслуг или по телефону 122. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Через 21 день введут второй компонент вакцины «Спутник V». Наиболее удобный прививочный пункт можно выбрать на интерактивной карте.

    Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Он создан на основе изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.