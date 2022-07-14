Более 20 тысяч человек приедут в Сергиев Посад на 600-летие обретения мощей Радонежского

Юбилей обретения мощей Сергия Радонежского отметят в Троице-Сергиевой лавре с особым масштабом. Паломники и туристы со всей России приедут на богослужения, концерты и ярмарки 17.

Источник фото: телеканал «360»

Мощи преподобного Сергия Радонежского обнаружили 600 лет назад. Позже их перенесли в строящийся Троицкий собор. Дата стала знаменательной для всех православных христиан, ведь после этого появился ансамбль Троице-Сергиевой лавры, начали развиваться слободы и ремесла, появились новые традиции. Считается, что это событие стало основой появления города.

В этот день на Соборной площади лавры пройдут богослужения, а за ее стенами — ярмарки и концерты.

Источник фото: телеканал «360»

Движение в центре города ограничат с 06:00 до 22:00 17 и 18 июля. Для гостей будет организовано 12 парковок: 12 в Сергиевом Посаде и 4 — в Хотькове. Там туристов встретят волонтеры, которые помогут добраться до места празднования.

Источник фото: телеканал «360»

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