Подмосковье 17 апреля 2024, 16:52 Более 20 километров дорог в Одинцове обработали моющими средствами Весеннюю промывку дорог выполнили в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Коммунальщики обработали моющими средствами 22 километра дорог в Одинцовском округе. Такую процедуру обязательно проводят после зимы, чтобы удалить остатки реагентов, пятна мазута, масла и бензина.

Рабочие в Звенигороде и Одинцове очистили дороги общего пользования с помощью специального шампуня. Он позволяет ликвидировать грязь и остатки горючего без вреда для экологии. Коммунальщики промывают дороги в два этапа: сперва моющим средством, а затем — водой.

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Ранее местные общественники, волонтеры, депутаты и медики также присоединились к месяцу чистоты и благоустройства. Они провели субботники в Глазынинском парке и Подушкинском лесу: убрали мусор, сухостой и прошлогоднюю листву.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел».

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