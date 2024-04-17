17 апреля 2024, 16:52
Более 20 километров дорог в Одинцове обработали моющими средствами
Весеннюю промывку дорог выполнили в Одинцове
Коммунальщики обработали моющими средствами 22 километра дорог в Одинцовском округе. Такую процедуру обязательно проводят после зимы, чтобы удалить остатки реагентов, пятна мазута, масла и бензина.
Рабочие в Звенигороде и Одинцове очистили дороги общего пользования с помощью специального шампуня. Он позволяет ликвидировать грязь и остатки горючего без вреда для экологии. Коммунальщики промывают дороги в два этапа: сперва моющим средством, а затем — водой.
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Ранее местные общественники, волонтеры, депутаты и медики также присоединились к месяцу чистоты и благоустройства. Они провели субботники в Глазынинском парке и Подушкинском лесу: убрали мусор, сухостой и прошлогоднюю листву.
Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел».
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