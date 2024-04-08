Подмосковье 08 апреля 2024, 17:08 Андрей Воробьев: акция «День добрых дел» пройдет в Подмосковье 27 апреля Пресс-служба губернатора Московской области

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День добрых дел пройдет в Подмосковье 27 апреля. Участниками акции станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

В этом году суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, однако школьники не будут посещать уроки — им предложат провести уборку на памятниках, высадить деревья, покрасить скамейки и сделать другие добрые дела. В акции примут участие около 1,1 миллиона человек.

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«Важно, чтобы они тоже могли внести свою лепту, поскольку на это есть запрос. 27 апреля в этом году — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а „День добрых дел“. Детям не нужно будет учить алгебру, литературу или другие предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве вместе с родителями», — сказал Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области

Для детей организуют соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта. Кроме того, они посетят музеи, воинские части и промышленные производства. Как отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, учащиеся гимназии Подольских курсантов поучаствуют в экскурсиях и помогут привести в порядок мемориалы, а в физтех-лицее пройдет экологическая ярмарка.

Программу подготовили и подмосковные парки: там все желающие смогут высадить дерево, собрать скамейку или скворечник. Внимание также уделят одиноким пенсионерам — им помогут с покупками и уборкой дома.

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