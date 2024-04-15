Подмосковье 15 апреля 2024, 11:31 Субботники прошли в Глазынинском парке и Подушкинском лесу в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Общественники, волонтеры, депутаты и медики областной больницы присоединились к субботникам в Одинцовском округе. Они убирали мусор, сухостой и прошлогоднюю листву в Глазынинском парке и Подушкинском лесу.

Необходимый инвентарь выдавали на месте. Организаторы подготовили для всех желающих перчатки, веерные грабли, лопаты, мусорные мешки, средства от клещей, кусторезы. Кроме того, после трудового дня всех собравшихся угостили кашей и горячим чаем.

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«Месячник чистоты и благоустройства продолжается. Я хочу поблагодарить всех, кто проснулся рано утром в выходной день, чтобы поучаствовать в добром деле. Такая инициативность будет вознаграждена — я уверен, что после активной работы на свежем воздухе у всех было отличное настроение и бодрость духа. В следующую субботу встретимся снова», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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